25 Октября 2022
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Наука и техника
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области экспериментально получены первые пучки электронов для СКИФа 

В Новосибирской области успешно стартовали натурные испытания линейного ускорителя – одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа). Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. В дальнейшем это позволит запустить СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства.

скиф, нацпроект, наука(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова 25 октября приняла участие в запуске первых пучков электронов в линейном ускорителе ЦКП «СКИФ». В частности, замгубернатора подчеркнула, что установка класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов создается при поддержке правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты».

скиф, нацпроект, наука(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Сегодня мы присутствуем при очередном удивительном событии, СКИФ – это прорывной проект не только для нашего региона, но и для всей страны, – отметила Ирина Мануйлова.

Как прокомментировал директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, это самый первый и самый сложный этап в формировании пучка.

скиф, нацпроект, наука(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ходе мероприятия специалисты отметили, что до настоящего момента ИЯФ СО РАН производил отдельные элементы комплекса, теперь успешно стартовали натурные испытаний линейного ускорителя. Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов – установки класса «мегасайенс», источника синхротронного излучения поколения «4+» – позволит получить новые фундаментальные знания о строении вещества на микро- и наноуровнях, а значит, быстрее и эффективнее решать задачи биологии, медицины, химии, катализа. Полученные технологии будут применяться в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике и военно-промышленном комплексе.

Теги: скиф, пучки электронов, линейный ускоритель



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