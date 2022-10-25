В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство

Следственный комитет России расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, будут установлены лица, причастные к совершению преступления, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Взрывное устройство сработало на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой в Брянской области. Пострадавших нет, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В сентябре украинские диверсанты подорвали линии электропередач в Суземском районе Брянской области, рядом с железной дорогой.

Опоры повредили железнодорожное полотно, но графику движения поездов это не помешало.