В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство
Следственный комитет России расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, будут установлены лица, причастные к совершению преступления, с целью привлечения их к уголовной ответственности.
Взрывное устройство сработало на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой в Брянской области. Пострадавших нет, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В сентябре украинские диверсанты подорвали линии электропередач в Суземском районе Брянской области, рядом с железной дорогой.
Опоры повредили железнодорожное полотно, но графику движения поездов это не помешало.