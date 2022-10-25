В России стали чаще продавать смартфоны с непривычными функциями и ограничениями, - "Ъ"

Из-за параллельного импорта в России стали все чаще появляться смартфоны с непривычным функционалом и ограничениями для других стран. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на ритейлеров и поставщиков электроники.

Например, среди iPhone есть устройства, предназначенные для других регионов. Привезенные из Японии — без возможности отключения звука фотоснимка, для китайского рынка — с двумя сим-картами или без слота под физическую сим-карту (с eSIM для США). Гаджеты на базе Android поставляются с альтернативными зарядниками.

Также в России появились устройства для арабских стран, на которых не работает приложение для видеозвонков FaceTime.

Участники рынка подчеркивают, что вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться и с повышенным риском брака.

В сентябре сообщалось, что в России спрос на услуги перекупщиков iPhone вырос вдвое. Это связано с повышенным интересом российских фанатов техники Apple к новым моделям. По словам продавцов, наиболее популярны iPhone 14 Pro и Pro Max фиолетового цвета. Перепродавцы говорят, что везут устройства из ОАЭ, стран Европы и США.