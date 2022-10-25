Мэр Кейптауна, предположительно, запретил пускать в городской порт яхту Мордашова

Мэр южноафриканского города Кейптаун Джеордин Хилл-Льюис высказался против захода в порт города яхты, якобы принадлежащей российскому миллиардеру Алексею Мордашову. Просьбу мэр направил главе МИД страны Наледи Пандор. Хилл-Льюис также попросил не пускать российского бизнесмена в Южную Африку.

"У Южной Африки есть моральный долг сделать все возможное, чтобы протестовать против государственного терроризма и грубых нарушений прав человека", - приводит "Ъ" фрагмент письма Хилл-Льюиса.

Алексей Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, которые были введены против российских бизнесменов, близких, по мнению властей западных стран, к президенту России Владимиру Путину.