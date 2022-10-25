Наследный принц Саудовской Аравии усомнился в ясности ума президента США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд усомнился в ясности ума президента США Джо Байдена и высмеял в частном порядке его склонность к оговоркам и порой не вполне удачным импровизациям.

37-летний наследный принц королевства заявил советникам, что Байден, которому в ноябре исполняется 80 лет, не впечатлял его еще в бытность вице-президентом США, описывает ТАСС статью в электронной версии газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на неназванных "лиц в саудовском правительстве". По свидетельству газеты, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что гораздо больше предпочитал взаимодействие с предыдущим американским лидером, республиканцем Дональдом Трампом работе с демократом Байденом.

Там же озвучено мнение, что "негласный пакт между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией", переживший "15 президентов и семь королей", теперь "рассыпается при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют". "Враждебность между господином Байденом и принцем Мухаммедом обострила напряженность" в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда, вероятно, эта ситуация будет ухудшаться.

"Между лидерами Саудовской Аравии и США сейчас практически нет доверия, и совершенно отсутствует взаимоуважение", - сказал изданию один из наиболее авторитетных вашингтонских экспертов-ближневосточников Эрон Дэвид Миллер, долгое время трудившийся на дипломатическом поприще как при демократических, так и республиканских администрациях, а в последние годы работающий в Фонде Карнеги.

Между тем, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил газете, что интересы Эр-Рияда на данном этапе совершенно не исчерпываются "энергетикой и обороной".

"Это могло быть 50 лет назад. Однако сегодня это, разумеется, не так. Наша экономическая повестка дня критически важна для нашего выживания", - отметил глава МИД Саудовской Аравии.

Он, согласно содержащейся в статье информации, отрицал, что наследный принц пренебрежительно отзывается о Байдене в узком кругу.