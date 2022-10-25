25 Октября 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Участвующие в спецоперации ямальцы получили региональные выплаты

Участвующие в спецоперации ямальцы начали получать единовременную выплату от региона в размере 300 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства автономного округа.

Решение о дополнительной поддержке ямальцев и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре.

Обратиться за выплатой можно как дистанционно – через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО, так и очно – в месте призыва/сбора, где заявления принимают сотрудники органов соцзащиты населения. При подаче документов следует представить только паспорт и банковские реквизиты для зачисления средств. Сведения о приеме гражданина на службу для участия в СВО будут запрошены департаментом самостоятельно в окружном военном комиссариате. После поступления информации от ведомства выплата будет перечислена в течение 10 рабочих дней.

Обратиться за поддержкой могут мобилизованные, добровольцы, в том числе входящие в состав отрядов "Барс" – специальный военный отряд, и командированные сотрудники Росгвардии.

Для военнослужащих и их семей на Ямале предусмотрен также ряд иных пособий и льгот. Это реабилитационный сертификат в размере 120 000 рублей на получение медицинских услуг по реабилитации, освобождение от уплаты арендных платежей за недвижимое имущество и земельные участки, транспортного налога и другие. Накануне перечень льгот дополнен: теперь участники СВО и их семьи могут получить выплату на догазификацию, также улучшили условия предоставления иных выплат для этой категории граждан. Их перечень размещен на сайте окружной соцзащиты.

Теги: региональные выплаты, призывники, мобилизация, поддержка



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