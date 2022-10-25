Кадыров предложил "стирать с земли города" в ответ на обстрелы российской территории

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "очень недоволен" тем, что ***** идет уже на нашей территории, речь уже не про специальную военную операцию на Украине.

По мнению Кадырова, российские власти крайне мягко отвечают на атаки украинской стороны.

"Мы уже объявили военное положение в приграничных районах, но они не стесняясь, стреляют по мирным гражданам, мирным объектам, убивают детей, стариков. Мы отвечаем… ну так, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - заявил Кадыров в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что "у Европы нет сил", поэтому не стоит бояться мощного ответа.