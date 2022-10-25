Финские сейсмологи зафиксировали четыре толчка неясного происхождения в районе "Северного потока"

В Финском заливе недалеко от российских городов Приморск и Выборг приборы зарегистрировали четыре сейсмических события неясного происхождения. Об этом сообщил институт сейсмологии университета в Хельсинки.

Сейсмические события произошли недалеко от маршрута газопровода "Северный поток" 20 и 21 октября. Их магнитуда колебалась в диапазоне от 1,4 до 2,0, что примерно соответствует взрывам 50-100 кг тротила, пишет Regnum.

Напомним, в результате предполагаемой диверсии 24 сентября повреждения получили две ветки "Северного потока" и одна ветка "Северного потока-2", еще одна ветка "Северного потока-2" уцелела.

Ранее шведские сейсмологи заявляли, что взрывы, предшествовавшие утечкам газа, составили 2,3 балла по шкале Рихтера.