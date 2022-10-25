25 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Новосибирске умер еще один мобилизованный военнослужащий

В Новосибирске произошло ЧП с участием мобилизованных из Тувы.

Как сообщили в пресс-службе республики, главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске.

Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие.

О точном количестве погибших не сообщается. СМИ пишут, что скончался один мобилизованный житель Тувы.

Ранее мобилизованный умер на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище. Сообщалось, что идет доследственная проверка, работают компетентные органы. Устанавливаются причины смерти мужчины.

Теги: новосибирск, мобилизованный, тува



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