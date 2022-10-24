25 Октября 2022
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Армия и ВПК В России Краснодарский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани познакомился с бытом мобилизованных

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов изучили условия, в которых живут и проходят подготовку мобилизованные жители региона.

"Мне важно было увидеть, как питаются ребята, чем обеспечены, всего ли хватает. Со многими удалось пообщаться. Настрой у всех боевой. Больше, чем о себе, переживают за своих жён, детей, пожилых родителей. Кто-то просил устроить в детский сад ребенка, другие – решить бытовые вопросы, получить работу, необходимое лечение. Все вопросы, которые задали, возьму под личный контроль. Никого не оставим без внимания, поможем каждой семье", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце сентября Кондратьев высказался о деталях частичной мобилизации в регионе.

"Совместно с краевым военкоматом проверяем жалобы, связанные с частичной мобилизацией. Семь жителей Кубани уже вернули домой", - написал Кондратьев.

Теги: Вениамин Кондратьев, Владимир Устинов. мобилизованные



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