24 Октября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Сразу в двух городах Югры детей выгнали из маршруток

Сразу в двух городах Югры произошел скандал с маршрутными такси. В соцсетях интернет-пользователи пожаловались на водителей, прогнавших из маршруток детей, передает корреспондент Накануне.RU.

Один инцидент произошел в Сургуте. Об этом сообщили подписчики группы "Регион-86 | Ханты-Мансийск" в социальной сети "ВКонтакте". Сообщается, что у ребенка не было наличных средств, а оплатить картой он не мог. За ребенка хотели заплатить другие пассажиры, но он расстроился и убежал.

"Водитель маршрутки №12 выгнал мальчика лет 10 прямо посреди дороги за то, что у него не было наличных. Ребенок расплакался и ушёл. Мальчик был готов оплатить, но картой не смог. Затем этот же водитель орал матом на девушку за то, что она, по его словам, слишком долго переводила деньги. Хамил пассажирам, говорил, что высадит всех, что все ему надоели, не следил за дорогой и орал в сторону людей, тем самым, подвергая всех опасности", — возмущаются сургутяне в соцсетях.

О втором инциденте поделились в группе "Типичный Ханты-Мансийск". Женщина сообщила, что ее ребенок ехал с дополнительных занятий. Водитель маршрута №26 якобы не доехав до конечной остановки, остановил автобус, и попросил ребенка выйти, сказав, что у него дела. Деньги за поездку водитель не вернул. Мать сообщает, что подобное происходит не в первый раз.

С автором этого поста связались специалисты управления транспорта, связи и дорог для выяснения обстоятельств происшествия. С индивидуальным предпринимателем и водителем сегодня проведут работу.

Теги: маршрутка, водитель, ребенок



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