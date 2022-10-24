24 Октября 2022
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Общество Свердловская область
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Свердловские города готовятся ко Всероссийской "Ночи искусств"

На Среднем Урале уже приступили к подготовке ко Всероссийской акции "Ночь искусств-2022", которая запланирована на 4 ноября. Организаторы уже сообщают о поступлении более чем 400 заявок на участие из 78 муниципалитетов.

Свердловская область принимает участие в акции уже в девятый раз. В этом году она приурочена к Году культурного наследия народов России и пройдет под девизом "Искусство объединяет". Организаторам выступает Министерство культуры Свердловской области, а координирует процесс Инновационный культурный центр региона. Напомним, что "Ночь искусств" дополнила линейку уже ставших традиционными культурных акций как "Ночь музеев" и "Библионочь".

Во время акции свердловчане смогут познакомиться с традициями и культурой русских и соседствующих народов. Организаторы считают, что это позволит сохранить и популяризировать народную культуру в современном обществе. Уральцев также ждут многочисленные мероприятия. Для этого в городах свои двери откроют выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры, музеи и театры.

Полную программу "Ночи искусств-2022" можно посмотреть на сайте проекта.

Теги: Ночь искусств, выставка



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