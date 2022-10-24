Оборот общепита в Петербурге упал на 3,2% за первые шесть месяцев 2022 года

В сфере общественного питания в Санкт-Петербурге отмечаются серьезные трудности, препятствующие развитию данного направления. По данным агентства Infoline, ситуация в данной отрасли в Северной столице остается одной из худших среди других субъектов РФ. Так, согласно отчету Петростата, оборот городского общепита за первое полугодие 2022 года сократился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

По словам руководителя направления «Потребительский рынок» агентства Infoline Светланы Силениной, оборот общественного питания Петербурга на 26% отстает от оборотов Московского региона. При этом, как отмечают аналитики, сложнее всего приходится небольшим несетевым заведениям. Помимо прочего, город на Неве на 14% отстает от российской столицы по присутствию крупных сетей на рынке общественного питания.

Определенные проблемы у петербургских заведений общественного питания, как и в целом у предприятий города, возникли в связи с непродуманным городским правительством процессом проведения частичной мобилизации. В частности, в Смольном недавно запретили организациям получать «бронь» на своих сотрудников. Кроме того, трудности в отрасли имеются в связи с отсутствием эффективного механизма поддержки бизнеса со стороны администрации губернатора Александра Беглова, что выражается в уходе из Петербурга ряда крупных компаний.

Напомним, в СМИ ранее обращали внимание на тот факт, что в разгар пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге сотни заведений общепита оказались на грани банкротства и закрылись. Несмотря на то, что этот непростой период затронул различные сферы по всей стране, в Северной столице ситуация была одной из худших — город оказался среди регионов-лидеров антирейтинга по количеству отечественных компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), показавших убыток или нулевую прибыль в 2020 году.

Усугубили и так непростое положение в сфере петербургского общепита в разгар пандемии коронавируса необдуманные ковид-ограничения, введенные Смольным, такие как система QR-кодов для посещения общественных мест и локдауны. Такого рода меры не дали положительного эффекта, на который рассчитывали в аппарате главы региона Александра Беглова, — эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в городе на Неве долгое время была самой неблагоприятной среди других субъектов Российской Федерации. При этом решения местных чиновников крайне негативно отразилось на бизнесе.

В условиях слабой поддержки со стороны городских властей и жестких ковид-ограничений многие заведения общественного питания в Северной столице закрылись. Некоторые предприниматели перерегистрировали бизнес в других регионах России с более благоприятными условиями для ведения дел. В октябре 2021 года депутаты Законодательного собрания Петербурга открыто признали существование «бюрократического фильтра», который препятствовал получению финансовой помощи большинству представителей бизнес-сообщества.

Чрезмерная жесткость коронавирусных ограничений Смольного на фоне всплеска заболеваемости в конце минувшего года вынудила петербургских рестораторов поставить «ультиматум» чиновникам из команды Александра Беглова. Соответствующую петицию, направленную главе города, подписали свыше 50 местных заведений общественного питания.