24 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

American Conservative: Цели США и Украины расходятся

Интересы Киева все больше расходятся с интересами США, для которых важно не втянуться в войну с Россией. Об этом пишет в The American Conservative Патрик Бьюкенен, известный американский консерватор, автор многих книг с критикой политики Вашингтона в последние десятилетия.

"Для нас главный вопрос не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный Армагеддон. В этом и состоит первостепенный интерес Америки в данном кризисе", - считает автор.

Но военная поддержка США все больше приближает к этому опасному столкновению, что в конечном итоге поставит под угрозу жизненно важные интересы США, заключает Бьюкенен.

В сентябре он написал о том, что США ведут неправильную политику в отношении России.

 

Теги: США, Украина



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