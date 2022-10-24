Администрация Новоуральска полгода судилась с горожанами, чтобы не устанавливать освещение во дворе

Жители Новоуральска добились установки дворового освещения от местной администрации. Однако для этого горожанам пришлось привлечь прокуратуру и даже перенести вопрос в судебную плоскость.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с жалобой обратилась мать четырех детей, рассказавшая об отсутствии освещения придомовой территории дома № 6/2 по ул. Жигаловского. Прокуратура ЗАТО установила, что акт государственной комиссии по приемке жилого дома был установлен в декабре 1998 года постановлением главы Новоуральска. При этом приемная комиссия приняла дом в эксплуатацию без железобетонных опор освещения, которые предусмотрены Планом сетей и наружного освещения.

На сегодняшний день уровень искусственного освещения в темноте по указанному адресу не соответствует требованиям законодательства, что подтвердила и санитарно-эпидемиологическая экспертиза Межрегионального управления № 31 ФМБА России. И именно орган местного самоуправления обязан обеспечивать уличное освещение в пределах населенного пункта.

Прокуратура обратилась к главе Новоуральского городского округа с представлением и требованием устранить нарушения, однако никаких действий после этого не последовало. Тогда ведомство уже обратилось с иском в суд, который также встал на сторону горожан. Так, в течение полугода администрация городского округа должна была установить уличное освещение во дворе дома, но и тут ответчик решил обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

В свою очередь Свердловский областной суд 1-ой инстанции остался на стороне прокуратуры и жителей Новоуральска. Только после этого во дворе дома на Жигаловского было установлено уличное освещение.