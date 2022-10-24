Тюменца, до смерти избившего свою четырехмесячную дочь, отправили в СИЗО

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменца, до смерти избившего свою четырехмесячную дочь, отправили в СИЗО

Мужчину, которого подозревают в том, что он до смерти избил свою четырехмесячную дочь, взяли под стражу до 20 декабря 2022 года, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 41-летнего Вячеслава Фисенко. Мужчина обвиняется в убийстве малолетнего ребенка ( п. "и в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух или несколько лиц (ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ночь на 21 октября 2022 года, Фисенко, находясь в нетрезвом состоянии в квартире дома, расположенного по улице Оренбургской в городе Тюмени, в ходе возникшей бытовой ссоры избил свою супругу, а впоследствии нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался, а женщине оказывается медицинская помощь.

Теги: убийство, ребенок, дочь, сизо, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети