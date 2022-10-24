Тюменца, до смерти избившего свою четырехмесячную дочь, отправили в СИЗО

Мужчину, которого подозревают в том, что он до смерти избил свою четырехмесячную дочь, взяли под стражу до 20 декабря 2022 года, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 41-летнего Вячеслава Фисенко. Мужчина обвиняется в убийстве малолетнего ребенка ( п. "и в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух или несколько лиц (ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ночь на 21 октября 2022 года, Фисенко, находясь в нетрезвом состоянии в квартире дома, расположенного по улице Оренбургской в городе Тюмени, в ходе возникшей бытовой ссоры избил свою супругу, а впоследствии нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался, а женщине оказывается медицинская помощь.