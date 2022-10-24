В Екатеринбурге женщина надолго оставила без воды многоквартирный дом

В Екатеринбурге многоквартирный дом долгое время оставался без воды из-за одной из жительниц. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство поступил исполнительный документ об обязании жительницы дома по улице Сулимова предоставить доступ в свою квартиру для устранения аварии на сетях водоснабжения. Так как женщина отказывала управляющей компании в доступе, УК взяла и отключила воду во всем подъезде до устранения аварии в данной квартире. Кроме этого, соседка уже несколько раз подтапливала квартиры снизу.

Судебные приставы неоднократно приходили к владелице жилья, однако та всячески уклонялась от исполнения решения суда. Тогда было принято решение провести демонтаж дверей, чтобы представители управляющей компании все же смогли попасть внутрь и ликивидировать аварию. Уже во время демонтажа женщина открыла дверь и впустила сотрудников в квартиру.

Как добавили в ГУФССП, в итоге авария устранена, а водоснабжение жильцов многоквартирного дома восстановлено.