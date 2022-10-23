Активисты облили пюре картину Клода Моне в музее

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

Активисты облили пюре картину Клода Моне в музее

Экологические активисты из организации "Последнее поколение" облили картину Клода Моне "Стога сена" картофельным пюре, а затем приклеили свои руки к стене под картиной. Инцидент произошел в музее Потстадама. К счастью, картина была под стеклом, и пюре ей не навредило.

Активисты считают, что таким образом они привлекают внимание к проблемам мировой экологии, передает Интерфакс. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают", - говорит один из активистов на видео, размещенном в соцсетях "Последнего поколения".

Отметим, что 9 дней назад в Национальной галерее Лондона экоактивисты облили томатным супом картину Винсента Ван Гога.

"Мы стоим перед лицом климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или картофельное пюре на картинах. А я боюсь того, что говорит нам наука: что в 2050 году мы не сможем накормить наши семьи. Вас заставит слушать пюре на картине? Она ничего не будет стоить, если нам придется драться за еду", - заявил активист.

В прошлом году представители "Последнего поколения" устроили голодовку перед зданием Рейхстага, протестуя таким образом против "нежелания политиков действовать в связи с климатической ситуацией". А ранее в этом году они приклеили себя к оживленной трассе.

Активисты заявляют, что они представители последнего поколения, которое может остановить грядущий коллапс.

В июле двое итальянских экоактивистов приклеили собственные руки к стеклу, которое защищает картину Боттичелли "Весна" в галерее "Уффици".

Теги: клод моне, стога сена, картофельное пюре



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Подобрать ipad mini 2 по выгодной цене на сайте www.mvideo.ru