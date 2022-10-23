Активисты облили пюре картину Клода Моне в музее

Экологические активисты из организации "Последнее поколение" облили картину Клода Моне "Стога сена" картофельным пюре, а затем приклеили свои руки к стене под картиной. Инцидент произошел в музее Потстадама. К счастью, картина была под стеклом, и пюре ей не навредило.

Активисты считают, что таким образом они привлекают внимание к проблемам мировой экологии, передает Интерфакс. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают", - говорит один из активистов на видео, размещенном в соцсетях "Последнего поколения".

Отметим, что 9 дней назад в Национальной галерее Лондона экоактивисты облили томатным супом картину Винсента Ван Гога.

"Мы стоим перед лицом климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или картофельное пюре на картинах. А я боюсь того, что говорит нам наука: что в 2050 году мы не сможем накормить наши семьи. Вас заставит слушать пюре на картине? Она ничего не будет стоить, если нам придется драться за еду", - заявил активист.

В прошлом году представители "Последнего поколения" устроили голодовку перед зданием Рейхстага, протестуя таким образом против "нежелания политиков действовать в связи с климатической ситуацией". А ранее в этом году они приклеили себя к оживленной трассе.

Активисты заявляют, что они представители последнего поколения, которое может остановить грядущий коллапс.

В июле двое итальянских экоактивистов приклеили собственные руки к стеклу, которое защищает картину Боттичелли "Весна" в галерее "Уффици".