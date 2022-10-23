"Нам такие объемы не вытянуть". У Белгородской области заканчиваются ресурсы для компенсации жертвам обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у региона заканчиваются ресурсы на компенсации пострадавшим при обстрелах.

"Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть", - написал глава региона в Telegram.

По его словам, вчера при обстреле Шебекино практически уничтожены три торговых центра. У этих объектов один собственник, при этом застрахованы они не были. Губернатор договорился с банком об отсрочке по выплатам кредита, который имеет торговое предприятие, но больше ничего региона сделать не может.

"Напомню, что мы из областного бюджета направляем средства на восстановление в полном объеме личного имущества, квартир и домов. Здесь полностью коммерческая история. Решения пока для данного предприятия нет, но мы будем искать возможность найти системное решение и помочь. Администрация округа поможет собственнику с разборкой завалов и эти затраты возьмёт на себя", - написал Гладков.

По его словам, пострадало большое количество машин, несколько сожжено полностью. Регион поможет с восстановлением, оценкой ущерба и на основании независимой экспертизы будет принимать решения или о восстановлении, или о приобретении, или о компенсации затрат.