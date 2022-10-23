23 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Francisco Seco/AP/TASS

Третьим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании стал бывший министр финансов

Кандидатом на пост премьер-министра Великобритании стал бывший министр финансов Риши Сунак. Об этом он сообщил в Twitter.

"Соединенное Королевство — великая страна, но мы сталкиваемся с серьезным экономическим кризисом. Вот почему я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра",— объявил Риши Сунак.

Также официально об участии в выборах объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Ожидается, что в них примет участие бывший премьер Борис Джонсон, чьим преемником была проработавшая в качестве главы правительства рекордные 45 дней госпожа Трасс, передает Коммерсант.

Ранее политический редактор The Times Стивен Суинфорд сообщил о том, что господа Джонсон и Сунак не смогли договориться по поводу возможной совместной работы в будущем правительстве. Твит господина Суинфорд перепечатали британские СМИ, в том числе The Guardian.

Теги: премьер-министр, великобритания



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