23 Октября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Петербуржцы хотят видеть Беглова в окопе, а не губернатором

Заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о защите Родины на посту градоначальника вызвало широкий общественный резонанс. Как полагает ряд телеграм-каналов, в окопе на передовой от Александра Дмитриевича может быть гораздо больше пользы, так как в качестве управленца на занимаемой должности он себя никак не проявляет.

В минувшую субботу, 22 октября, губернатор Беглов посетил воинскую часть в поселке Горелово в Ленобласти, где проходят подготовку мобилизованные петербуржцы. В ходе визита градоначальник пообщался с военнослужащими и заявил, что сегодня пришло время защищать Родину – кому-то на передовой, а кому-то губернатором.

Авторы телеграм-канала «Площадь Восстания» отметили, что такое «откровение» Беглова вызвало у жителей Северной столицы однозначную реакцию – люди хотели бы видеть Александра Дмитриевича, бегающего с автоматом, а не в роли губернатора, сравнивающего себя с солдатом на передовой.

«Такие губернаторские параллели очень сильно возмутили общественность. Защитник Родины из Александра Дмитриевича в качестве управленца никакой, может в окопе от него больше толка будет», – пишет «Площадь Восстания».

Ранее СМИ писали, что петербуржцы посчитали речь градоначальника издевательской, ведь призванные в рамках специальной военной операции россияне ежедневно рискуют своими жизнями в зоне боевых действий, в то время как сам Александр Беглов находится в безопасном Смольном и лишь устраивает показательные выезды в военкоматы и воинские части.

При этом мобилизационная кампания в Петербурге проходит с грубыми нарушениями, включая призыв негодных по здоровью горожан и незаконные «облавы», ответственность за которые, как считают в экспертном сообществе, лежит непосредственно на губернаторе, возглавляющем городскую комиссию по частичной мобилизации.

Теги: александр беглов, смольный, северная столица, защитник родины



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