Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая

23 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: news.cn

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической парии Китая 20-го созыва на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва в воскресенье. Си Цзиньпин также был назначен председателем Центрального военного совета КПК. Об этом сообщает Синьхуа

Присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кандидатов в члены ЦК КПК 20-го созыва.

Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си были избраны членами ПК Политбюро ЦК КПК.

Накануне в Пекине завершился XX съезд коммунистической партии Китая (КПК). Си Цзиньпин переизбран главой Китая на пять лет. Кроме того, законодательно закреплены поправки, расширяющие полномочия лидера КНР.

Последний день съезда прошел со скандалом: экс-генсекретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао прямо во время заседания насильно убрали с места рядом с Си. Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 г., выступает за модель "коллективного" руководства и за поддержание хороших отношений с США. При этом вначале съезда Си лично усаживал его рядом с собой.

Теги: си цзиньпин, цк кпк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети