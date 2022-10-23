Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической парии Китая 20-го созыва на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва в воскресенье. Си Цзиньпин также был назначен председателем Центрального военного совета КПК. Об этом сообщает Синьхуа

Присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кандидатов в члены ЦК КПК 20-го созыва.

Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си были избраны членами ПК Политбюро ЦК КПК.

Накануне в Пекине завершился XX съезд коммунистической партии Китая (КПК). Си Цзиньпин переизбран главой Китая на пять лет. Кроме того, законодательно закреплены поправки, расширяющие полномочия лидера КНР.

Последний день съезда прошел со скандалом: экс-генсекретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао прямо во время заседания насильно убрали с места рядом с Си. Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 г., выступает за модель "коллективного" руководства и за поддержание хороших отношений с США. При этом вначале съезда Си лично усаживал его рядом с собой.