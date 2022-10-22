22 Октября 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: t.me/rogozin_do

В МИД РФ назвали признак приближения НАТО к "опасной черте прямого столкновения с Россией"

В МИД РФ полагают, что, накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

"Страны НАТО предпочитают скромно умалчивать о своем участии в украинском кризисе. Однако правду не утаишь: словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - сказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на дискуссии в Первом комитете 77-ой сессии Генассамблеи ООН, его цитирует РИА Новости.

Воронцов отметил, что по опубликованным на прошлой неделе обновленным данным Кильского института мировой экономики, суммарная военная помощь Запада Украине составила уже $42,3 млрд. Из них больше половины ($28,3 млрд) приходится на долю главного спонсора Киева – США.

"Основную выгоду от продолжающегося кровопролития продолжает получать Вашингтон, у которого европейские страны вынуждены закупать вооружения и военную технику. Не лишним будет напомнить, что американский ленд-лиз для Украины, состоящий на 90% из неподъемных для Киева кредитов, позволяет Вашингтону загружать свой военно-промышленный комплекс заказами и гасить инфляцию в стране за счет создания новых рабочих мест. Можно с уверенностью сказать, что немалая часть этих вооружений уже попала или скоро попадет на "черный рынок", ежемесячный контрабандный оборот которого превышает 1 млрд долларов", - отметил представитель МИД РФ.

Теги: НАТО, Россия, столкновение



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