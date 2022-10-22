22 Октября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Весной сойдет вместе со снегом": жители Выборгского района раскритиковали укладку асфальта в дождь

Во многих районах Санкт-Петербурга с приходом плохой погоды начался заплаточный ремонт дорог. Дорожники сняли старое асфальтовое покрытие, но при этом не спешат заделывать ямы, что в очередной раз указывает на халатное отношение к ремонту дорог в Северной столице.

Администрация сообщества «Питер.Районы (Выборгский)» опубликовала жалобу от одного из подписчиков. Петербуржец поделился фотографиями и пожаловался на несвоевременный ремонт дорог во дворах домов всего Выборгского района.

питер, скрин, лп(2022)|Фото: vk.com/viborg.district/скрин

«Во всех дворах нашего р-на проходит заплаточный ремонт дорог, все бы хорошо, только вот асфальт сняли, а заделывать не спешат. Бедные владельцы низких машин, которым приходится перебираться через лежачий полицейский между двух ям», — возмутился житель Выборгского района.

Горожане, принявшие участие в обсуждении жалобы, подчеркивают, что аналогичная ситуация зафиксирована и в дворах их домов. Некоторые даже поделились фотографиями некачественных работ.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

соцсети, скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

соцсети, скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Некоторые петербуржцы задаются вопросом, насколько долго продержится асфальт при условии, что укладывали его в дождливую погоду, несмотря на лужи. Не исключено, что после зимы покрытие придется вновь ремонтировать.

соцсети, скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Напомним, журналисты неоднократно обращали внимание администрации губернатора Александра Беглова на несвоевременный и некачественный ремонт дорог в Петербурге. Так, ранее СМИ указали, что протяженность отремонтированных дорог в Петербурге остается на уровне 2013 года. При этом петербуржцы продолжают жаловаться на несвоевременный ремонт дорожного покрытия со стороны ГАТИ из-за чего в городе неоднократно фиксировались транспортные коллапсы.

Теги: укладка асфальта, северная столица, александр беглов,



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