"Весной сойдет вместе со снегом": жители Выборгского района раскритиковали укладку асфальта в дождь

Во многих районах Санкт-Петербурга с приходом плохой погоды начался заплаточный ремонт дорог. Дорожники сняли старое асфальтовое покрытие, но при этом не спешат заделывать ямы, что в очередной раз указывает на халатное отношение к ремонту дорог в Северной столице.

Администрация сообщества «Питер.Районы (Выборгский)» опубликовала жалобу от одного из подписчиков. Петербуржец поделился фотографиями и пожаловался на несвоевременный ремонт дорог во дворах домов всего Выборгского района.

«Во всех дворах нашего р-на проходит заплаточный ремонт дорог, все бы хорошо, только вот асфальт сняли, а заделывать не спешат. Бедные владельцы низких машин, которым приходится перебираться через лежачий полицейский между двух ям», — возмутился житель Выборгского района.

Горожане, принявшие участие в обсуждении жалобы, подчеркивают, что аналогичная ситуация зафиксирована и в дворах их домов. Некоторые даже поделились фотографиями некачественных работ.

Некоторые петербуржцы задаются вопросом, насколько долго продержится асфальт при условии, что укладывали его в дождливую погоду, несмотря на лужи. Не исключено, что после зимы покрытие придется вновь ремонтировать.

Напомним, журналисты неоднократно обращали внимание администрации губернатора Александра Беглова на несвоевременный и некачественный ремонт дорог в Петербурге. Так, ранее СМИ указали, что протяженность отремонтированных дорог в Петербурге остается на уровне 2013 года. При этом петербуржцы продолжают жаловаться на несвоевременный ремонт дорожного покрытия со стороны ГАТИ из-за чего в городе неоднократно фиксировались транспортные коллапсы.