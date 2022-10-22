22 Октября 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Александр Река /ТАСС

В Харькове уничтожены цеха оборонного предприятия "Коммунар" с частями для украинских противокорабельных ракет "Нептун"

Высокоточным оружием ВКС России в Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимые на данном предприятии, сообщает Минобороны РФ, иллюстрируя ход специальной военной операции на Украине.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное и силами до батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка. Атаки противника отражены. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожены два склада вооружения и военной техники, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр", а также три склада боеприпасов.

Уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр". Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Теги: Минобороны РФ, СВО, Украина



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