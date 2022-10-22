Избрание главы Томска через конкурс лучше прямых выборов, - губернатор

Губернатор Томской области Владимир Мазур высказался о дискуссии, развернувшейся вокруг выборов мэра Томска. По словам главы региона, он "внимательно следит за развернувшимися спорами, услышал самые разные аргументы депутатов, объединений ветеранов, профсоюзов, промышленников", после чего решил "выразить свою позицию, потому что всегда был за честность и открытость".

"Региональной столице нужен глава, который прямо сейчас начнёт решать годами копившиеся проблемы. Нашему городу нужен полновластный хозяин, которого у Томска нет уже два года. И нужен срочно: не за горами зима, в разгаре бюджетный процесс. Мы не можем терять время и деньги", - написал Мазур в своем Telegram-канале.

Мэра Томска должны выбирать томичи - на прямых выборах или через городских депутатов, своих представителей во власти, работающих в составе конкурсной комиссии.

"Никаких назначений сверху тут быть не может. Это не обсуждается", - говорит Мазур.

В сегодняшних условиях губернатор считает выборы через конкурс более предпочтительными, и тому есть несколько причин. Во-первых, рассуждает Мазур, уже четыре года глав всех остальных муниципалитетов Томской области выбирают депутатский корпус и конкурсные комиссии. Выбирают по итогам оценки стратегических программ кандидатов, а не звучности предвыборных лозунгов. Та же практика есть почти во всех городах страны, и она работает.

Во-вторых, новый порядок выборов дает больше возможностей для работы: не справился с обязанностями – уступил место профессионалу. Ждать пять лет и следующих выборов не придётся. Выборы мэра на конкурсной основе, считает Мазур, повысят и ответственность депутатского корпуса за принятое решение, и ответственность избранного мэра. В-третьих, явка на всех последних прямых выборах мэра Томска всегда была одной из самых низких в стране: томичи не проявляют интереса к процедуре, организация которой обходится городскому бюджету в десятки миллионов рублей.

"Сэкономленные деньги можно направить на решение городских проблем. В Томске их масса, каждый день вы рассказываете мне о них. Развернувшаяся полемика показала, как много у нас неравнодушных к жизни города людей. Но в вопросе выборов мэра региональной столицы депутаты должны руководствоваться не популизмом и политикой, а интересами почти 600 тыс. жителей. Убеждён, что большинство томичей эту позицию разделяют", - ", - говорит Мазур.