В Зауралье на обеспечение мобилизованных выделили 8 миллионов

По заявкам семей мобилизованных работа идёт непрерывно, уточнил Шумков.

"Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. К 30 млн руб., выделенным ранее, выделяем еще порядка 8 млн. Следующий партией отправим парням печки, плитки, палатки, спецоборудование. Шьём, покупаем, поставляем", - написал Шумков в своем Telegram-канале.





