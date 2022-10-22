22 Октября 2022
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Армия и ВПК Курганская область
Фото: Накануне.RU

В Зауралье на обеспечение мобилизованных выделили 8 миллионов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о дополнительном обеспечении мобилизованных.

"Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. К 30 млн руб., выделенным ранее, выделяем еще порядка 8 млн. Следующий партией отправим парням печки, плитки, палатки, спецоборудование.  Шьём, покупаем, поставляем", - написал Шумков в своем Telegram-канале.

По заявкам семей мобилизованных работа идёт непрерывно, уточнил Шумков.

Теги: Курганская область, мобилизованыне, Вадим Шумков



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