22 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных. Кроме того, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам, сообщает кабмин.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня демобилизации до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы, для предоставления налоговых деклараций – со дня окончания службы до 25-го числа третьего месяца после него, для уплаты налога на профессиональный доход – со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации.

Долг можно выплатить в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а позже можно будет гасить его ежемесячно равными частями. Отсрочка предоставляется также предпринимателям, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.

Теги: Отсрочка, налоги, мобилизованные



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