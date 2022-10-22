22 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: kremlin.ru

Токаев отверг слова о том, что Казахстан случайно обрел независимость

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает, что республика случайно обрела независимость. Он высказался во время церемонии вручения государственных наград и премий.

"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Он уточнил, что народ Казахстана много лет шел по священному пути к суверенитету.

"Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", - сказал Токаев.

Казахстан признан мировым сообществом как страна, идущая по пути передового развития, открытая, стремящаяся к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН, уточнил Токаев.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, независимость, Казахстан



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