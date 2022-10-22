Бастрыкин поручил СКР проанализировать факты завышения цен на товары для мобилизованных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проанализировать факты завышения цен на продукцию для мобилизованных граждан. Об этом Накануне.RU сообщили в в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, Главному военному следственному управлению СК России изучить факты завышения цен торговыми организациями на продукцию, востребованную в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.

Глава ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки доложить о принимаемых мерах реагирования в рамках действующего законодательства.