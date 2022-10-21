21 Октября 2022
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Московскую область из приграничных территорий Белгорода отселят до 500 человек

Запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Мы готовы предоставить транспорт. Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным. Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим жителей обратно", - заявил он.

Также было решено продлить на неделю каникулы школьникам. После их окончания в школах и колледжах девяти приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода и Яковлевского городского округа будет до 1 декабря продолжено дистанционное обучение. В детских садах этих 11 муниципальных образований будут работать дежурные группы.

Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории города Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу, если позволяет структура производственного процесса.

Также Гладков сообщил об усилении мер по охране объектов энергетики, связи, ЖКХ и других особо важных объектов.

На закрытой части заседания оперштаба обсуждалось усиление мер безопасности жителей области, а также сохранности имущества.

Теги: Белгород, Московская область, санаторий, жители, дистанционное обучение, каникулы, Вячеслав Гладков



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