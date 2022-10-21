Суд отказался считать возложение цветов к экс-консульству Украины дискредитацией ВС РФ

В Санкт-Петербурге суд отказался считать дискредитацией Вооруженных сил РФ возложение цветов к зданию, где раньше располагалось консульство Украины.

Смольнинский районный суд вернул составителям административные протоколы на двух человек.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга назвали имена обвиняемых, но не сообщили, какой именно правоохранительный орган составил протоколы.

В сообщении пресс-службы говорится, что "составители протоколов" посчитали, что Яна З. и Антон Н. 10 октября "публично высказывались против специальной военной операции и дискредитировали ВС РФ".

В суде "составителям протоколов" разъяснили, что дискредитация – это умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия, умаление достоинства.

"Возложение цветов бесспорно не свидетельствует о совершении З. и Н. именно действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ", - говорится в решении суда.