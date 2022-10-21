21 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Новосибирске повестки получили 35 сотрудников IT-компании – ранее они оформили заявку на бронь на Госуслугах

В Новосибирске повестки на мобилизацию получили сразу 35 сотрудников компаний, входящих в финансовую группу БКС. Повестки принесли по юридическим адресам двух ООО – "БКС Финтех" и "БКС Технологии".

Оба общества имеют аккредитацию в Минцифры как IT-компании, так что их сотрудники могут претендовать на отсрочку от мобилизации. По данным сайта NGS, получившие повестки работники именно так и поступили – они отправляли на Госуслугах заявки на отсрочку, приложив необходимый пакет документов. Также неделю назад по требованию Минобороны отдел кадров компании направил данные о сотрудниках в военкоматы.

Теги: повестка, мобилизация, it-компания, госуслуги, минцифры, бронь, минобороны



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