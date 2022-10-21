Югра готова принять эвакуированных жителей сопредельных с СВО территорий

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое провел сегодня исполняющий обязанности губернатора Югры Алексей Шипилов, утвержден ряд решений, подтверждающих готовность региона принять граждан России, Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, в экстренном порядке массово покидающих территории, сопредельные с СВО, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва автономного округа муниципальным образованиям Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих", — отметил директор Департамента региональной безопасности — заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока.

Также увеличено количество пунктов временного размещения (ПВР) для прибывающих из российских и украинских территорий. Еще один ПВР будет размещен в Нягани.

"Таким образом, количество мест, готовых принять людей, возрастет на 106 единиц — с 572 до 678", — уточнил Александр Тиртока, добавив, что даты прибытия граждан не определены. Он подчеркнул, что Югра находится в режиме круглосуточной готовности к приему прибывающих людей.