В Тюмени отца подозревают в убийстве четырехмесячной дочери

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и покушения на жизнь его матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Подозреваемым в убийстве является 41-летний сожитель женщины, отец ребенка.

"По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии в квартире дома, расположенного по улице Оренбургской в Тюмени, в ходе возникшей бытовой ссоры избил свою супругу, а впоследствии нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался, а женщине оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.