Крупный подрядчик Смольного попал в поле зрения правоохранительных органов

Смольный при губернаторе Петербурга Александре Беглове все чаще стал попадать в поле зрения правоохранительных органов. Только на этой неделе появилось два сообщения об уголовных делах, связанных с коррупцией среди чиновников. Вскоре после новости о расследовании СК РФ по делу о сносе исторических памятников в Петербурге появилась информация о скандале в энергетической сфере.

Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти расследует дело о возможных хищениях в особо крупных размерах в энергетической сфере города. В поле зрения правоохранителей попал крупный подрядчик Смольного – ООО «СК Сеть-Энерго». По информации авторов канала, контракты компании суммарно составили 2,5 миллиарда рублей, а в открытых данных сообщается о 3 миллиардах рублей. По предварительной информации, правоохранителей заинтересовала судьба более 500 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал.

Организация систематически получала государственные контракты как от комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного, так и от подконтрольных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» И ГУП «ТЭК СПБ». Потенциальный вывод денежных средств мог стать возможным в связи с тем, что работы по госконтрактам выполнялись не в полном объеме. В сметах могли применяться завышенные расценки, а также в них могли включаться составные сметные расценки, по которым часть работ не исполнялась вообще. Такая «экономия» могла позволить организаторам схемы вывести через счета подконтрольных им юрлиц крупную сумму денег. Не исключено, что такой результат был достигнут не без помощи чиновников из Смольного.

Похожая схема была вскрыта после серии обысков у сотрудников петербургского «Водоканала» и связанной с ним компанией «Нострум». Следствие считает, что «Нострум» обеспечивал получение контрактов с «Водоканалом» и «Ленэнерго», цены завышались, подавались недостоверные данные о выполнении работ, а «вырученные» средства распределялись по участникам схемы. Тогда же в результате оперативных мероприятий был задержан экс-директор городского «Водоканала» Александр Данилов и пришедший за ним Сергей Волков.

В последние недели под внимание правоохранительных органов попала деятельность КГИОП под руководством Сергея Макарова в контексте присутствующего в Смольном градостроительного лобби, которое, не исключено, что курируется самим Бегловым. СК РФ в рамках расследования уголовного дела намерен проверить документацию по 50 историческим объектам в Петербурге, среди которых уже есть и утраченные. В местных СМИ градостроительную сферу Северной столицы называют одной из самых коррумпированных, а размер «благодарности» от девелоперов чиновникам может составлять от 2% до 10% от бюджета проекта.

Коррупция в петербургской чиновничьей среде — системное явление. По экспертной оценке, нередко модели получения взяток в госструктурах встраиваются в вертикаль власти. В большинстве случаев руководство знает о происходящих процессах или вовсе в них участвует, получая свою выгоду. Это же подтверждает и неутешительная статистика. Четверть преступлений коррупционной направленности в Петербурге приходится на чиновников, пишут в СМИ.