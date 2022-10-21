Суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, обвиняемого в получении особо крупной взятки.

Также заключены под стражу гендиректор "Нефтегазстроймонтаж" Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки, и адвокат Дмитрий Григорьев, которому вменятся посредничество во взяточничестве. Все трое отправятся в СИЗО до 17 декабря.

О задержании Репина стало известно 20 октября. По предварительной информации, он получил более 10 миллионов рублей от омского предпринимателя.

Дело о коррупции возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, преступление, вменяемое в вину Репину, относится к периоду, когда он работал в Омской области. С 2012 года по май 2022 года он возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Омской области.