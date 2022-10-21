Центральная больница Верхотурья получила грант от фонда святой Екатерины на обучение фельдшеров

В Верхотурье запустили проект по подготовке среднего медицинского персонала для работы в сельской местности. Сразу 12 сотрудников Центральной районной больницы города пройдут полноценное обучение на базе Серовского филиала областного медицинского колледжа и вернутся на рабочие места уже в новом статусе — фельдшеров. На участие в проекте претендовали 40 человек.

После четырех лет обучения в очно-заочной форме все специалисты продолжат работать в различных подразделениях больницы, которые находятся на близлежащих территориях. Грант на обучение, который решит кадровый вопрос больницы, выделил Фонд святой Екатерины.

«Мы подбирали студентов из тех, кто захотел продолжать работать после окончания колледжа в нашей больнице. Это было важно, потому что из 11 фельдшерско-акушерских пунктов укомплектованы только четыре. Имея такой кадровый голод, мы обратились в Министерство здравоохранения области, чтобы там разрешили набрать группу и провести обучение у нас без отрыва от работы. И уже после встретились с руководством Фонда и провели успешные переговоры о поддержке студентов, которые будут обучаться у нас», — сказал и. о. главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин.

Помимо узкоспециализированных медицинских направлений, в рамках учебного плана студенты также изучают общие предметы: культуру речи, математику, английский язык, но с медицинским уклоном. Например, на культуре речи они учатся, как правильно общаться с пациентом и объяснять ему манипуляции, которые делает фельдшер.

«Эта программа была разработана в 2018 году. Обучение построено таким образом, чтобы преподаватели приезжали к студентам, а практику студенты проходили на местах. Наша цель — чтобы через четыре года Верхотурская ЦРБ получила новых аккредитованных специалистов», — сказала заведующая практикой Серовского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Наталья Лучникова.

Это уже не первый проект Фонда святой Екатерины по подготовке профессиональных кадров для медицинской сферы Свердловской области. Год назад в столице Урала стартовал проект по подготовке врачей скорой медицинской помощи на базе клинической ординатуры кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета. Это совместный проект Министерства здравоохранения Свердловской области, вуза, станции скорой медицинской помощи им. Капиноса и учредителей благотворительной организации, которые взяли на себя часть финансовых затрат на подготовку молодых профессиональных кадров.

«Учредители Фонда святой Екатерины не только поддерживают медицинские учреждения области поставкой оборудования, но и уделяют большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров. В этом году девять студентов начали обучение, и это будущие медики Центральной районной больницы Верхотурья. В прошлом году стартовал проект по подготовке врачей скорой медицинской помощи. И все студенты успешно продолжили обучение в 2022 году», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.