21 Октября 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
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В ДНР заявили о меньшем, нежели было согласовано, количестве переданных пленных

При обмене военнопленными киевский режим в последний момент изменил условия обмена и передал меньшее количество пленных, чем оговаривалось ранее.

"К сожалению, речь шла о другом количестве, были другие фамилии, но Киев в самый последний момент меняет все условия, и, к сожалению, наших ребят в список попало меньше, чем изначально", - цитирует РИА Новости омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

Отметим, обмен состоялся по формуле "110 на 110". В день обмена о нем высказался глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаём, в основном, женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках", - написал 17 октября Пушилин в своем Telegram-канале.

Также свободу получили 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ.

Теги: Дарья Морозова, омбудсмен, ДНР



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