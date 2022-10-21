21 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Киев шокирован возможным уменьшением помощи Украине в случае победы республиканцев

Украинский режим шокирован предупреждением республиканцев, что они уменьшат огромную военную помощь Украине в случае победы на ноябрьских выборах в Конгресс. Об этом сказал Financial Times глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Накануне в Республиканской партии заявили, что в условиях, когда экономика США в рецессии, цены растут, люди не будут думать о помощи Украине. Так выразились Келли Армстронг и Кевин Маккарти из Палаты представителей.

"Честно говоря, мы шокированы такими комментариями от Маккарти", — признал Арахамия.

Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и был уверен, что США будут продолжать поддерживать Киев, так как его заверили в двухпартийном консенсусе по вопросу поддержки Киева независимо от результатов выборов.

Заявления республиканцев могут быть предвыборным ходом, чтобы получить симпатии избирателей, так как они не отрицают важность украинского направления, подчеркивая лишь его вторичность по сравнению с внутренними проблемами. Правда, в мае 57 республиканцев в Палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

В сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США "не банкомат" для выделения средств, но что будет в случае возможной победы на выборах?

Украинские телеграм-каналы пишут, что в офисе Зеленского почти уверены в победе республиканцев и сильно обеспокоены этим. Президент США Джо Байден накануне заявил, что обеспокоен судьбой помощи Украине, если Республиканская партия выиграет Палату представителей.

Демократы требуют от Киева одержать громкую военную победу на Херсонском направлении до выборов 8 ноября.

Теги: Украина, США, помощь, оружие



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