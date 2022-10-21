Венгрия добилась исключительного права не вводить потолок цен на российский газ

Евросоюз пока не ввел потолок цен на российский газ, но если эта санкция вступит в силу, то Венгрия сможет игнорировать ее. Премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что добился исключительных прав для Венгрии не вводить ограничений.

"Мы договорились, что даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии", - цитирует Орбана РБК.

Также Венгрия сможет не участвовать в совместных закупках газа Европой, если такие будут проводиться.