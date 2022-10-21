"Атомстройкомплекс" представил на 100+ TechnoBuild результат 27 лет работы на Урале

Компания "Атомстройкомплекс" представила на IX Международном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге свои производственные мощности, созданные за 27 лет работы на Урале. На сегодняшний день компания имеет самую широкую линейку по производству товаров первой необходимости для стройки, вместе с тем являясь поставщиком не только для региона, но и всей России.

По словам гендиректора "Атомстройкомплекс" Валерия Ананьева, на момент создания компании, в Свердловской области не было ничего для монолитно-каркасного строительства: ни современных бетонных заводов, ни стеновых материалов, и даже утеплитель приходилось привозить из-за границы.

"Благодаря поддержке власти мы построили прогрессивные, эффективные предприятия, и сегодня выпускаем широкий ряд современных материалов в Свердловской области. Собственное производство позволяет региону совершенствовать архитектурную школу, реализовывать сложные строительные проекты, решать амбициозные задачи. Мы сами проектируем, строим, эксплуатируем здания; знаем преимущества и особенности разных материалов – поэтому открываем действительно перспективные, нужные региону производства, которые обеспечивают ему конкурентные преимущества и условия для устойчивого развития", – добавил Ананьев.

Таким образом, в настоящее время "Атомстройкомплекс" имеет 11 заводов по производству стройматериалов. Самые крупные из них – "Теплит", "Известь Сысерти", "Каменск-Уральский завод силикатных материалов SIMAT", Богдановичский завод минераловатных плит и "АТОМ Цемент". Силикатный кирпич, являющийся одним из самых эффективных в эксплуатации фасадных материалов, также является стройматериалом компании. На ней же лежит производство тротуарной плитки, легких и теплых стеновых блоков, минераловатного утеплителя, ЖБИ, базальтовой изоляции и цемента.

Компания обеспечивает Средний Урал и рабочими местами, развивая строительную индустрию.