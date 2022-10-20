21 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Россия наладит с Беларусью инновационное и научно-техническое сотрудничество

Между Россией и Беларусью будет заключено соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, говорится на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, Минобрнауки РФ проведет переговоры со страной-союзником, после чего будет подписано соглашение.

Страны собираются создавать уникальные технологии, новые материалы и способы их обработки, проводить исследования в области природоподобных технологий, а также создавать инфраструктуры и разрабатывать оборудование для исследований в области плазменных и плазменно-расплавных технологий. 

Совместная работа над проектами позволит разработать и освоить новые техники и технологии, в том числе в области мирного атома, включая технологии ядерной медицины.

Теги: Беларусь, сотрудничество



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