Россия наладит с Беларусью инновационное и научно-техническое сотрудничество

Между Россией и Беларусью будет заключено соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, говорится на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, Минобрнауки РФ проведет переговоры со страной-союзником, после чего будет подписано соглашение.

Страны собираются создавать уникальные технологии, новые материалы и способы их обработки, проводить исследования в области природоподобных технологий, а также создавать инфраструктуры и разрабатывать оборудование для исследований в области плазменных и плазменно-расплавных технологий.

Совместная работа над проектами позволит разработать и освоить новые техники и технологии, в том числе в области мирного атома, включая технологии ядерной медицины.