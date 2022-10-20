ЛДНР, Херсонщину и Запорожье собираются перевести на московский часовой пояс

Россия намеревается перевести ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области на московский часовой пояс. С инициативой выступил Минпромторг. Законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с изменениями в ст.5 ФЗ "Об исчислении времени", новые регионы будут включены во вторую часовую зону (московское время, UTC+3).

Напомним, что новые субъекты в РФ официально появились 5 октября. Соответствующие законы подписал глава государства Владимир Путин.