На Навального завели очередное уголовное дело

Оппозиционеру Алексею Навальному вменяют новое уголовное дело. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Вадима Кобзева, речь идет об обвинении в экстремизме и призывах к терроризму и реабилитации нацизма.

Адвокат добавил, что уже расследуемое дело об экстремизме объединили с новым в одно производство. По новым эпизодам Навальному вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремисткой деятельности и реабилитация нацизма. Делом занимается ГСК СК, и сколько времени займет расследование неизвестно.

Напомним, в мае Мосгорсуд признал законным приговор Навальному в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Второй эпизод касается оскорбления судьи Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.