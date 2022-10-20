20 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Мишустин прибыл в Ереван

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где 20-21 октября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

Председатель правительства РФ в четверг примет участие в заседании совета в узком составе, пишет ТАСС. В пятницу вместе с главами кабминов стран - участниц ЕАЭС он встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Затем состоится заседание Евразийского межправсовета в широком составе.

Премьеры "пятерки" ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) обсудят актуальные вопросы евразийской интеграции, а также функционирование внутреннего рынка объединения, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленную кооперацию и таможенно-тарифное регулирование. Особое внимание будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Теги: Михаил Мишустин, Евразийский межправительственный совет



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