Свердловскую область хотят перенести в цифровой формат

У Свердловской области может появиться цифровая модель местности. Благодаря ей местным властям станет проще реализовывать программу комплексного развития территории (КРТ), рассказал во время форума 100+ TechnoBuild замминистра строительства региона Максим Пучков.

По его словам, уже сегодня при выполнении программы не всегда удается учесть такие детали, как коммуникации, расположенные на участке, или правовые основания существования территорий. По этой причине создание интегрированной инженерно-технической цифровой модели местности может стать основной задачей, которой будет заниматься регион.

Она будет реализована как модуль региональной информационной системы обеспечения граддеятельности и включит в себя все существующие объекты и инфраструктуры городов, в том числе подземные и наземные коммуникации и данные Росреестра.