Новый год будет, но чуть скромнее: в Тюменской области еще один мэр сократит расходы на новогодние праздники

Глава Голышмановского округа Александр Ледаков в своем telegram-канале сообщил о сокращении расходов на новогодние праздники. Сэкономленные деньги направят на помощь мобилизованным и их семьям, передает корреспондент Накануне.RU.

"С учетом ситуации в этом году мы исключим затраты на планируемые к приобретению искусственной елки, иллюминации, новогоднего фейерверка. Резерв этих средств при потребности будем направлять на решение всех вопросов и требуемую помощь семьям призванных в армию мужчин. Новогодние мероприятия для детей состоятся, украшения новогодних елок в учреждениях сделаем, как обычно, елку в поселке тоже установим. Новый год будет, но чуть скромнее, соответственно моменту времени", - объявил он.

Ранее аналогичное решение принял мэр Тобольска Максим Афанасьев. Мэрия отказалась от фейерверка и покупки новой новогодней иллюминации.