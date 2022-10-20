20 Октября 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: koridor-bessmertiya.ru/

Суд признал геноцидом действия нацистов в годы блокады Ленинграда

Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным прокуратуры, за время блокады погибло не менее 1 093 842 человек, ущерб составил 35 триллионов рублей.

Дело рассматривалось на семи заседаниях, были допрошены 12 специалистов и четыре жителя блокадного города - живые свидетели событий.

Кроме того, были изучены материалы с грифом "Совершенно секретно", а также исторические документы, фото и видеоматериалы, экспертизы.

Ранее прокуратура Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Иск был подан прокурором города Виктором Мельником 8 сентября - в день 81-й годовщины полного окружения Ленинграда врагом. Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.

Теги: геноцид, блокада ленинграда



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