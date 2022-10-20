Минобороны Великобритании сообщило об инциденте с российским самолетом над Черным морем

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте с участием российского и британского военных самолетов в небе над Черным морем.

Инцидент произошел 29 сентября в международном пространстве, сообщил министр, выступая в британском парламенте. Самолет королевских ВВС патрулировал воздушное пространство, когда к нему приблизился борт ВКС РФ и выпустил ракету. По словам Уоллеса, после этого британский самолет прекратил патрулирование.

Уоллес после этого обсудил происшествие с российским коллегой Сергеем Шойгу и получил ответ, что выпуск ракеты не был намеренным, имела место техническая неисправность.

"Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны русских, наш анализ подтверждает, что это был сбой", - цитирует министра обороны Великобритании РБК.