20 Октября 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны Великобритании сообщило об инциденте с российским самолетом над Черным морем

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте с участием российского и британского военных самолетов в небе над Черным морем.

Инцидент произошел 29 сентября в международном пространстве, сообщил  министр, выступая в британском парламенте. Самолет королевских ВВС патрулировал  воздушное пространство, когда к нему приблизился борт ВКС РФ и выпустил ракету. По словам Уоллеса, после этого британский самолет прекратил патрулирование.

Уоллес после этого обсудил происшествие с российским коллегой Сергеем Шойгу и получил ответ, что выпуск ракеты не был намеренным, имела место техническая неисправность.

"Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны русских, наш анализ подтверждает, что это был сбой", - цитирует министра обороны Великобритании РБК.

Теги: миноброны, инцидент, великобритания, бен уоллес



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